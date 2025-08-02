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11:51, 2 августа 2025 года На Светлой жизни в Орле на три дня запретят движение водного транспорта Это связано с проведением соревнований по парусному спорту.



Фото: архив

В Орле на три дня ограничат движение водного транспорта на озере Светлая жизнь. Это связано с проведением городского первенства и чемпионата по парусному спорту.



3, 4 и 5 августа с 11:00 до 18:00 на озере запретят движение водных мотоциклов и быстроходных маломерных судов, включая катера и моторные лодки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.





Сергей Мерцалов





