В Орловской области поздравили десантников с Днем ВДВ
"Крылатой пехоте" исполнилось 95 лет.
Фото: администрация города Орла
В правительстве Орловской области поздравили десантников с Днем ВДВ. "Крылатой пехоте" исполнилось 95 лет.
Руководители региона высоко оценили подготовку десантников и их вклад в спецоперацию.
"Сегодня десантники вновь успешно проходят испытания на прочность, отстаивая интересы родной страны, внося значимый вклад в приближение нашей долгожданной Победы. Самоотверженные люди с несгибаемой волей идут к намеченной цели плечом к плечу, вдохновляя всех нас на новые свершения во благо России", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Голубым беретам пожелали мира и крепкого здоровья.