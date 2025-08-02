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10:58, 2 августа 2025 года В Орловской области поздравили десантников с Днем ВДВ "Крылатой пехоте" исполнилось 95 лет.



Фото: администрация города Орла

В правительстве Орловской области поздравили десантников с Днем ВДВ. "Крылатой пехоте" исполнилось 95 лет.



Руководители региона высоко оценили подготовку десантников и их вклад в спецоперацию.

"Сегодня десантники вновь успешно проходят испытания на прочность, отстаивая интересы родной страны, внося значимый вклад в приближение нашей долгожданной Победы. Самоотверженные люди с несгибаемой волей идут к намеченной цели плечом к плечу, вдохновляя всех нас на новые свершения во благо России", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Голубым беретам пожелали мира и крепкого здоровья.







Сергей Мерцалов





