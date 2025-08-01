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19:28, 1 августа 2025 года Андрей Клычков передал УАЗы танкистам под Белгородом Машины получили два подразделения.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков и руководитель представительства региона при правительстве РФ Александр Бирюков передали гуманитарный груз двум танковым подразделениям в Белгородской области. Каждое получило по одному УАЗу «Буханке». Машины загрузили коробками с продовольствием и сладким.



Бойцам также традиционно вручили флаги Орловской области с наказом вернуться с победой и передать полотна в музей. Танкисты дали такое обещание и поздравили жителей Орла с наступающим Днем города.





Артем Ежаков





