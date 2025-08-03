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12:00, 3 августа 2025 года В Ливнах обсудили текущие проблемы промышленников Сейчас производители сталкиваются с рядом вызовов – от кадрового голода до борьбы с недобросовестной сертификацией.







"Ливгидромаш" стал площадкой для встречи с местными промышленниками. В рамках проекта "Выбирай свое" партии "Единая Россия" обсудили насущные проблемы: от кадрового голода до борьбы с недобросовестной сертификацией.



Промышленники готовы активно участвовать в целевом обучении студентов и положительно смотрят на увеличение часов практики. Что касается борьбы с недобросовестной сертификацией, то на встрече прозвучало предложение – определиться с тем органом, который позволил бы аккредитовывать центры сертификации.



Все озвученные предложения будут доведены до профильных комиссий, экспертных советов Госдумы и правительства страны.





Владимир Маряшин





