Вячеслав Гордиенко будет играть на правом фланге обороны.
Фото: ФК "Орел"
Состав ФК "Орел" пополнил правый защитник Вячеслав Гордиенко. 21-летний игрок взял себе 14-й номер.
Воспитанник омского "Иртыша" до перехода в стан "зелено-белых" успел поиграть в родном клубе, а также в липецком "Металлурге". В первой половине сезона
Гордиенко отыграл за липчан 12 матчей и отдал одну голевую передачу.
Этим летом ФК "Орел" также усилился полузащитником Павлом Изотовым и центральным защитником Данилой Соколом.