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10:14, 2 августа 2025 года Сегодня в Орле проходят сразу три фестиваля Все площадки - в центре города.



Фото: архив "Вестей"

Сразу три фестиваля проходят в Орле в эти выходные, 2-3 августа. Все площадки расположились в центральной части города, так что можно успеть посетить все.



С 10.00 на площади Ленина стартовал фестиваль авто и мото культуры "Динамика". Гости могут увидеть легендарные и необычные автомобили и мотоциклы. В программе - спецтехника, автозвук, конкурсы.



С 1 по 5 августа проходит фестиваль цветов "Стрелка". В 2025 году локацией стала улица Ленина и Александровский мост. Открытие состоялось накануне и сегодня фестиваль в течение всего дня принимает гостей.



А с 1 по 3 августа в Орле проходит гастрофест "Вино-Сыр, Хлеб-Мед". Выставка-ярмарка расположилась в сквере Семьи и на улице Ленина. Гости смогут продегустировать и приобрести изделия от лучших виноделен России. А также вкусные фермерские сыры, авторский хлеб, мед с разных пасек. Представят свои изделия и мастера-умельцы.











Ольга СУПОНЕВА





