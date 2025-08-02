Главная » Новости



9:17, 2 августа 2025 года В Орле женам участникам СВО рассказали как получить новую профессию Женщины могут обучиться программированию, веб-дизайну и получить другое дополнительное образование.



Фото: пресс-служба Кадрового центра Орловской области.

В Орле на площадке филиала фонда "Защитники отечества" состоялось заседание женского клуба. Женам участников СВО рассказали, как получить дополнительное профессиональное образование.



Как сообщили в пресс-службе Кадрового центра, по национальному проекту женщины, чьи мужья участвуют в специальной военной операции, могут освоить для себя новое дело из обширного списка профессий. В их числе и весьма востребованные, такие как 1С программирование, аналитик данных, веб-дизайнер, эколог предприятий и другие.



Также участницам клуба рассказали о возможности заключения социального контракта при трудоустройстве и открытии собственного дела.











Ольга СУПОНЕВА





