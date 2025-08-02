Сезон кабачков на орловских прилавках в самом разгаре
Этот богатый калием овощ в изобилии можно найти на рынках и в магазинах.
Сезон кабачков на орловских прилавках в самом разгаре. Этот богатый калием овощ в изобилии можно найти на рынках и в магазинах. Только на овощной базе за неделю в среднем продают до 300 килограммов.
При выборе овоща важно заполучить качественный. Специалисты напоминают: откажитесь от покупки поврежденных кабачков. В целом, за качеством следят специалисты Россельхознадзора. Они проверяют концентрацию нитратов и различных вредителей.