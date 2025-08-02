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7:37, 2 августа 2025 года Сегодня в Орле будет действовать временный запрет на парковку Стоянка ограничена у памятника воинам-интернационалистам на Наугорском шоссе.



Фото: архив "Вестей"

Сегодня, 2 августа, в Орле будет действовать запрет на парковку в районе Наугорки. Припарковаться не выйдет у памятника воинам-интернационалистам.



Временное ограничение связано с митингом, который традиционно проходит у монумента в День ВДВ — он отмечается 2 августа. В администрации города сообщили, что стоянка будет запрещена с 6.00 до 11.00.





Ольга СУПОНЕВА





