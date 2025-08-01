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20:50, 1 августа 2025 года Цитологическая лаборатория Орловского онкодиспансера получила новое оборудование Теперь медикам помогает аппарат для автоматической окраски стекол с биоматериалом.







Продолжается оснащение цитологической лаборатории Орловского онкологического диспансера. Туда поступил аппарат для автоматической окраски стекол с биоматериалом. Раньше этот этап исследования выполнялся вручную.



В лаборатории применяются все методы цитологии, но жидкостная зарекомендовала себя как более информативная и точная. В 2024-м году в цитологической лаборатории сделали более 50 тысяч исследований. В этом план – 65 тысяч. Охват скринингом женщин будет только увеличиваться, а значит, больше онкологии будет выявляться на ранней стадии.





Елена Литинская





