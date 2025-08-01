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16:30, 1 августа 2025 года Число случаев болезни Лайма в Орловской области выросло до 23 Ее нашли у еще одного взрослого.





К 31 июля в медицинские учреждения Орловской области с укусами клещей обратились 2088 человек, в том числе 623 ребенка. Актуальную статистику привели в региональном управлении Роспотребнадзора.



На один выросло число случаев болезни Лайма. В 2025-м году клещевым боррелиозом заболели 23 взрослых. Среди клещей, снятых с людей, инфицированным оказался почти каждый пятый.



При прогулках в лесных массивах специалисты рекомендуют отдать предпочтение светлой одежде, оставлять на теле минимум открытых мест и регулярно осматривать себя.





Артем Ежаков





