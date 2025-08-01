Главная » Новости



19:50, 1 августа 2025 года 3 августа в Орел доставят мощи Святейшего Патриарха Тихона Это событие — часть важной духовной миссии.







3 августа в Михаило-Архангельский собор Орла доставят мощи Святейшего Патриарха Тихона. Это значимое духовное событие.



Ковчег с мощами начал свое путешествие 6 апреля из Донского монастыря в Москве по благословению Патриарха Кирилла. За время своего шествия святыня посетит более 90 городов России и Беларуси. Орловцы смогут поклониться святителю и укрепить свою веру до 20:00 4 августа.





Юлия Опанасюк





