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9:00, 3 августа 2025 года ФК "Орел" сыграет домашний матч с тамбовским "Спартаком" Стартовый свисток прозвучит в 16:00.





3 августа ФК "Орел" сыграет домашний матч 17-го тура LEON — Второй лиги "Б" против тамбовского "Спартака". Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Для тех, кто не сможет попасть на стадион, в социальных сетях турнира доступна трансляция.



"Зелено-белые" подходят к матчу на 12-м месте с 16-ю очками. Сегодняшние соперники орловцев седьмые и имеют 24 балла.



В первом круге "Спартак" обыграл "Орел" со счетом 4:0.









Артем Ежаков





