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14:47, 1 августа 2025 года

В публичных Wi-Fi-сетях «Ростелекома» появилась авторизация с помощью банковских ID


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«Ростелеком» добавил новую возможность для авторизации на платформе публичного Wi-Fi по всей России — теперь пользователи могут подключиться к общедоступному беспроводному интернету с использованием банковского ID. Авторизоваться таким способом могут обладатели Сбер ID и Альфа ID.

Решение упрощает процесс подключения к сети и отвечает современным требованиям безопасности и законодательства. Функционал реализован при поддержке СберБанка и Альфа-Банка.

Для авторизации нужно выбрать кнопку входа на странице подключения, после чего, в зависимости от выбранного банка, система авторизует пользователя. В случае со Сбер ID аккаунт доступен без счета или карты Сбера. Новые способы авторизации распространяются на Wi-Fi-зоны по всей стране, их доступность зависит от технических возможностей.

Согласно законодательству, операторы публичных Wi-Fi-сетей должны обеспечивать идентификацию пользователей для предотвращения незаконной деятельности в сети и обеспечения безопасности интернет-соединений. Использование банковского ID полностью соответствует этим требованиям: он предоставляет надежный способ идентификации, минимизируя риски несанкционированного доступа.


По данным «Ростелекома», самым популярным способом авторизации на платформе публичного Wi-Fi остается СМС — такой метод выбирают 88% пользователей. Далее идет телефонный звонок (11%) и авторизации через профиль на Госуслугах (1%). Появление нового способа авторизации с помощью банковских ID обеспечит новый уровень пользовательского опыта и удобства для различных категорий пользователей в зависимости от сценария подключения к интернету.

Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома»:

«Внедрение авторизации с помощью банковских ID на платформе публичного Wi-Fi — это решение, которое сочетает в себе удобство для пользователей и высокий уровень защиты. Мы предлагаем широкий выбор способов авторизации, чтобы каждый пользователь мог выбрать наиболее подходящий для себя вариант. При этом безопасность остается нашим приоритетом: все данные надежно защищены, что гарантирует конфиденциальность и предотвращает несанкционированный доступ».

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