В Орловской области назвали лучшие детские сады года

|
|пятница 1.08.2025 22:14:37
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
18:28, 1 августа 2025 года
В Орловской области назвали лучшие детские сады годаВыбирали в городской и сельской номинациях.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил список победителей и призеров регионального конкурса "Детский сад года" в 2025-м году. Документ публикует портал правительства региона.
В номинации "Городской детский сад" победителем стал Центр развития ребенка – детский сад № 20 города Ливны. В призерах – детский сад №91 города Орла и детский сад №1 комбинированного вида.
Среди сельских детских садов лучшим признали детский сад №7 поселка Вятский Посад, призеры – детский сад "Теремок" Залегощенского района и Русско-Бродский детский сад №1.
Артем Ежаков
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.