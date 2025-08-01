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17:30, 1 августа 2025 года

Многомиллионный ремонт моста через Кшень в Орловской области доверили москвичам

Контракт заключили с ООО "Бурбау".


На портале Госзакупок подвели итоги конкурса по поиску подрядчика на реконструкцию моста через реку Кшень в Орловской области. Речь идет о переправе на автодороге Ливны – Навесное в Ливенском районе.

На конкурс пришла одна заявка от ООО "Бурбау". Московская фирма попросила за свои услуги 390,3 миллиона рублей, что меньше почти на 43,8 миллиона от начальной цены.

Фирма обязана сделать мост до 23 ноября 2027-го года. Начало работ запланировано на 1 апреля 2026-го года. Гарантия на сам мост, лестничные сходы и земляное полотно составит восемь лет, на основание дорожной одежды и ливневки – шесть лет, на барьерное ограждение, электроосвещение и дорожные знаки – пять лет.


Артем Ежаков
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