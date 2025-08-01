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19:00, 1 августа 2025 года Капитальный ремонт лицея №32 в Орле вышел на финишную прямую Комиссия уже осмотрела объект.



Фото: "Вести-Орел"

Несмотря на проблемы с проектной документацией, капитальный ремонт лицея №32 в Орле вышел на финишную прямую. Его планируют завершить к 15 августа. На объекте побывала комиссия. Ситуация на сегодняшний день депутатов устроила.



Подрядчик, однако, жалуется на задержку оплаты за выполненные работы из-за бюрократических преград. Тем не менее, несмотря на трудности, ремонт продвигается. В новом актовом зале уже моют полы и протирают окна.





Анна Вайсергисер





