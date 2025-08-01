В Орле согласовали установку стелы в память о сотрудниках органов госбезопасности
Она появится в парке Победы.
Фото: Светлана Числова, ИА "Орелград".
Депутаты Орловского горсовета 1 августа 2025 согласовали установку стелы в честь сотрудников органов безопасности. Она появится в парке Победы.
Финансирование осуществляется за счет благотворительных средств. Ранее градостроительный совет согласовал эскиз стелы, а собственник земельного участка в парке дал согласие на установку объекта.
- Данное решение имеет огромное значение для сохранения исторической памяти и увековечивания подвига тех, кто стоял на страже безопасности нашей родины, - отметил Василий Новиков, председатель Орловского горсовета.