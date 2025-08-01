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13:32, 1 августа 2025 года В Орле согласовали установку стелы в память о сотрудниках органов госбезопасности Она появится в парке Победы.



Фото: Светлана Числова, ИА "Орелград".

Депутаты Орловского горсовета 1 августа 2025 согласовали установку стелы в честь сотрудников органов безопасности. Она появится в парке Победы.



Финансирование осуществляется за счет благотворительных средств. Ранее градостроительный совет согласовал эскиз стелы, а собственник земельного участка в парке дал согласие на установку объекта.



- Данное решение имеет огромное значение для сохранения исторической памяти и увековечивания подвига тех, кто стоял на страже безопасности нашей родины, - отметил Василий Новиков, председатель Орловского горсовета.



Открытие стелы состоится 4 августа.





Ольга СУПОНЕВА





