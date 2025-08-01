Список почетных граждан Орла пополнился тремя именами
Ими стали Олег Карпиков, Анатолий Петров и Валерий Баринов.
1 августа на сессии Орловского городского совета народных депутатов звание "Почетный гражданин города Орла" присвоили бизнесмену и меценату Олегу Карпикову и заслуженному строителю Анатолию Петрову и народному артисту Валерию Баринову. Все трое внесли большой вклад в экономическое, социальное, культурное и общественное развитие города.
Еще три имени пополнили Книгу почета. В нее включили энергетика Николая Злобина, активиста Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Игоря Цуканова и худрука театра "Русский стиль" Валерия Симоненко.