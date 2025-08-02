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8:12, 2 августа 2025 года На забег "ПоБерегу" в Орле зарегистрировалось больше тысячи человек Бегуны выйдут на старт 25 августа.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле 25 августа 2025 пройдет традиционный забег "ПоБерегу". Зарегистрировались на него уже больше тысячи человек, места еще есть, сообщают организаторы - можно успеть присоединиться.



Стартовать участники благотворительного забега будут от площади Ленина. Стартов будет несколько - на сто метров, детский и взрослый: на дистанции 5,6 и 11,4 километра одновременно. Если у вас есть дети и не с кем их оставить, а присоединиться желание есть, то для такого случая организаторы предусмотрели бесплатный присмотр. А еще до финиша будет работать полевая кухня и зона массажа.



После финиша, в 20.00, начнется концерт, в 20.40 награждение победителей.



Первый благотворительный забег "ПоБерегу" состоялся в Орле в 2022 году. Тогда удалось собрать средства на строительство инклюзивной детской площадки в парке Победы Орла. А затем еще одну такую же площадку построили в Мценске.

















Ольга СУПОНЕВА





