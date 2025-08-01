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11:30, 1 августа 2025 года

В Орловской области будут судить мать за выпавшего из окна ребенка

Двухлетний малыш упал с третьего этажа многоэтажки в городе Мценске.

Фото: архив

В Орловской области ушло в суд дело о выпавшем из окна ребенке. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

ЧП случилось в апреле 2025-го в городе Мценске. За время следствия удалось выяснить, что мама посадила двухлетнего сына на окно с одной открытой створкой - там была только москитная сетка. От падения это устройство защитить не способно: мальчик переместился по подоконнику, надавил на сетку и выпал вниз вместе с ней с высоты восьми метров.

Он остался жив, но получил травмы, повлекшие тяжкий вред его здоровью. СК возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и заведомо оставление без помощи малолетнего.

Как сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе прокуратуры Орловской области, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Ольга СУПОНЕВА
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