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16:00, 1 августа 2025 года В Детском парке Орла можно познакомиться с экзотическими животными Здесь нашли кров говорящая сорока, танцующий попугай и американские игрунки.







В детском парке Орла работает необычная выставка экзотических животных. Здесь можно увидеть говорящую сороку, танцующего попугая и американских игрунок. Эти животные нашли в парке новый дом после того, как их прежние хозяева перестали заботиться о них.



Летом зоовыставка особенно популярна среди посетителей, которые с интересом наблюдают за играми и повадками экзотических питомцев. В гости заглянула и наша съемочная группа.





Эльза Ахмедбекова





