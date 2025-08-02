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18:30, 2 августа 2025 года В деревне под Мценском начался ремонт ФАПа На объекте работают от восьми до четырнадцати человек.



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В деревне Фроловка Мценского района Орловской области начался ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства.



Подрядчик — орловская строительная компания "Лига-Строй" — уже демонтировал внутренние перегородки, окна, двери и частично потолок. Сейчас рабочие перекрывают кровлю. Они также прокладывают траншею под канализацию, обустраивают входную группу и засыпают техподполье.



К концу недели на объект придет очередная партия стройматериалов. Подрядчик приступит к установке инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, электрика, телефон и пожарная сигнализация), а также к внутренней отделке.



Сейчас на объекте трудятся от восьми до четырнадцати человек. Ремонт идет с опережением графика. Завершить работы планируют к концу декабря этого года.







Сергей Мерцалов





