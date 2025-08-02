В деревне под Мценском начался ремонт ФАПа

На объекте работают от восьми до четырнадцати человек.
Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области
В деревне Фроловка Мценского района Орловской области начался ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства.
Подрядчик — орловская строительная компания "Лига-Строй" — уже демонтировал внутренние перегородки, окна, двери и частично потолок. Сейчас рабочие перекрывают кровлю. Они также прокладывают траншею под канализацию, обустраивают входную группу и засыпают техподполье.
К концу недели на объект придет очередная партия стройматериалов. Подрядчик приступит к установке инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, электрика, телефон и пожарная сигнализация), а также к внутренней отделке.
Сейчас на объекте трудятся от восьми до четырнадцати человек. Ремонт идет с опережением графика. Завершить работы планируют к концу декабря этого года.