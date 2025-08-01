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12:56, 1 августа 2025 года В деревне под Орлом дотла сгорел автомобиль Огонь тушили спасатели.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
31 июля около двенадцати часов ночи в деревне Абросимово Хотынецкого района Орловской области полыхал легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, машина загорелась прямо во время движения.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, попытались потушить огонь. Но легковушка сгорела полностью.
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