2 августа в Орле запретят стоянку у памятника воинам-интернационалистам

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10:58, 1 августа 2025 года
2 августа в Орле запретят стоянку у памятника воинам-интернационалистамОграничения будут действовать с 06:00 до 11:00.
Фото: архив
2 августа в Орле у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе пройдет патриотическая акция, посвященная Дню Воздушно-десантных войск.
В связи с мероприятием, с 6:00 до 11:00 рядом с памятником будет запрещена стоянка автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сергей Мерцалов
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