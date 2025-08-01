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10:58, 1 августа 2025 года 2 августа в Орле запретят стоянку у памятника воинам-интернационалистам Ограничения будут действовать с 06:00 до 11:00.



Фото: архив

2 августа в Орле у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе пройдет патриотическая акция, посвященная Дню Воздушно-десантных войск.



В связи с мероприятием, с 6:00 до 11:00 рядом с памятником будет запрещена стоянка автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.





Сергей Мерцалов





