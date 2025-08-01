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10:27, 1 августа 2025 года Книга о схиархимандрите Илии скоро выйдет в Орле Издание станет частью проекта "Духовное наследие Орловщины".



Фото: Орловская митрополия

В Орле готовится к выпуску книга "Благословение Батюшки Илия", которая посвящена схиархимандриту Илию (Ноздрину) - известному духовнику Русской Православной Церкви. Автор книги - Александр Воробьев. В ней собраны личные воспоминания о встречах, беседах и наставлениях этого выдающегося человека. Об этом сообщили в Орловской митрополии.



Издание станет частью проекта "Духовное наследие Орловщины" и будет дополнено редкими фотографиями. Редактором книги выступит иеромонах Елеазар (Сухоруков).



Издательские планы недавно обсудили на совещании, которое провел сенатор Вадим Соколов, курирующий проект. Участники встречи подтвердили важность сохранения памяти о выдающихся духовных личностях региона и договорились о сроках подготовки книги к печати.





Сергей Мерцалов





