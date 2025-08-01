Владимиру Масалову присвоено звание Заслуженного работника сельского хозяйства РФ
Указ о награждении ректора Орловского государственного аграрного университета подписал Владимир Путин.
Ректору Орловского государственного аграрного университета имени Парахина Владимиру Масалову присвоено звание Заслуженного работника сельского хозяйства РФ. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Звания Владимир Масалов удостоен за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Масалов – доктор биологических наук, профессор, Почетный работник науки и высшей школы Орловской области. Орловский ГАУ он возглавил осенью 2020-го года.