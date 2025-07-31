Электронная регистратура Орловской области работает с ограничениями
Специалисты работают над повышением безопасности сайта.
Департамент здравоохранения Орловской области предупреждает жителей региона об ограниченной работе сайта для записи к врачу. Специалисты работают над повышением безопасности электронной регистратуры, что обусловлено участившимися хакерскими атаками.
"Запись к врачу через сайт er.zdravorel.ru в настоящее время невозможна или может быть ограничена", – заявили в депздраве.
При недоступности записи можно оформить прием через Госуслуги или телефон 122.