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18:31, 31 июля 2025 года Электронная регистратура Орловской области работает с ограничениями Специалисты работают над повышением безопасности сайта.





Департамент здравоохранения Орловской области предупреждает жителей региона об ограниченной работе сайта для записи к врачу. Специалисты работают над повышением безопасности электронной регистратуры, что обусловлено участившимися хакерскими атаками.

"Запись к врачу через сайт er.zdravorel.ru в настоящее время невозможна или может быть ограничена", – заявили в депздраве. При недоступности записи можно оформить прием через Госуслуги или телефон 122.





Артем Ежаков





