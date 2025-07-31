Главная » Новости



20:29, 31 июля 2025 года Под Болховом поисковики обнаружили останки 18 красноармейцев Находку сделали в районе деревни Фетищево.







Под деревней Фетищево в Болховском районе Орловской области поисковики объединения "Костер" обнаружили останки 18 советских бойцов. Их нашли в санитарной яме.



Найти это место получилось по снимкам Люфтваффе. Солдаты лежали в шинелях и валенках, с оружием и гранатами, личными вещами. Бойцы погибли в феврале – марте 1942-го года. Буквально в нескольких метрах этих солдат в прошлом году нашли аналогичное захоронение с останками 19-ти солдат.



Несмотря на многочисленные личные вещи и два найденных медальона, установить, кому именно принадлежат останки, пока не представляется возможным.





Эва Стасюлевич





