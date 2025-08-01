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6:59, 1 августа 2025 года В Орловской области открыли еще три центра старшего поколения Они появились в Тросне, Залегощи и Змиевке.



Фото: Отделение СФР по Орловской области

На Орловщине продолжают появляться центры старшего поколения. Их создают при клиентских службах СФР. В июле три учреждения распахнули свои двери в Залегощи, Тросне и Змиевке. С новосельем их поздравил первый заместитель губернатора Вадим Тарасов.



Там пенсионеры могут отвлечься от бытовых забот, посетить образовательные лекции и обучающие мастер-классы, принять участие в конкурсах и фестивалях. Мероприятия проводятся каждую неделю.

— Центры оснащены всем необходимым для комфортного времяпрепровождения: гостевыми компьютерами, мини-библиотекой, настольными играми, — рассказали в Отделении СФР по Орловской области.





Юлия Сабельникова





