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15:00, 1 августа 2025 года Социальный контракт помог жителю Орла развить дело по гравировке Благодаря новому оборудованию Даниил Афонин теперь может работать даже с неординарными заказами.







Социальный контракт помог жителю Орла Даниилу Афонину развить дело по гравировке. На полученные 350 тысяч рублей мастер купил лазерный станок. Теперь он может работать даже с неординарными заказами – например, делать гравировки площадью 180 на 180 миллиметров.



Главная задача социального контракта – помочь людям повысить материальный доход. Только за этот год в Орловской области на предпринимательскую деятельность заключили 494 соглашения, заявки от малоимущих граждан еще принимаются. Их можно подать онлайн или в социальной защите. При подаче заявлений учитываются не только доходы, но и имущество граждан.





Татьяна Тимохина





