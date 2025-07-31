В Орле впервые проведут парад предприятий

В День города , 5 августа, в Орле впервые в истории города пройдет парад предприятий. На площадь Ленина выйдут трудовые коллективы крупных заводов, учреждений образования и культуры, здравоохранения и других сфер. Об этом рассказали в администрации областного центра.
— Шествием своих "коробок" коллективы расскажут, чем живут их организации, поделятся достижениями, — поделились в мэрии.
Всего в необычном параде поучаствуют 24 организации: более 1,4 тысячи сотрудников и 25 единиц спецтехники. Начало мероприятия в 10:30.