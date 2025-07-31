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16:50, 31 июля 2025 года В Орле впервые проведут парад предприятий 31 июля на площади Ленина состоялась репетиция.



Фото: администрация г.Орла

В День города , 5 августа, в Орле впервые в истории города пройдет парад предприятий. На площадь Ленина выйдут трудовые коллективы крупных заводов, учреждений образования и культуры, здравоохранения и других сфер. Об этом рассказали в администрации областного центра. — Шествием своих "коробок" коллективы расскажут, чем живут их организации, поделятся достижениями, — поделились в мэрии. Всего в необычном параде поучаствуют 24 организации: более 1,4 тысячи сотрудников и 25 единиц спецтехники. Начало мероприятия в 10:30.





Юлия Сабельникова





