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15:40, 31 июля 2025 года В Орловской области изучат обоснованность подорожания такси Цены на поездки поднялись на фоне ограничения мобильного интернета и связи.





31 июля на совещании с главами муниципальных образований губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил проработать вопросы по тарифам на интернет. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Напомним, что ограничения мобильного интернета и связи введены на фоне угрозы налетов беспилотников. Местные жители в социальных сетях задаются вопросом о пересмотре платы за неполученную услугу. Глава региона поручил провести работу с операторами связи для подготовки письма на федеральных руководителей с предложением пересмотреть тарифы.



Также региональное управление федеральной антимонопольной службы проверит причины роста стоимости поездок в такси. Цены подскочили на фоне все тех же ограничений.





Артем Ежаков





