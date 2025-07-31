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19:00, 31 июля 2025 года В Орловской области изменится расписание автобуса №188 За новый график проголосовали почти три четверти опрошенных.



Фото: КУ ОО "Организатор перевозок"

В Орловской области с 1 августа изменится расписание автобуса №188 "Ливны – Коротыш". За новый график проголосовали почти 73% опрошенных.



Ранее пассажирам предлагали выбрать наиболее удобный вариант отправления автобуса из Ливен: в 16:40 или в 17:10. Большинство выбрало более поздний вариант.



Новое расписание опубликовал региональный "Организатор перевозок". Ознакомиться с ним можно ниже на картинках.











Артем Ежаков





