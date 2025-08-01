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16:58, 1 августа 2025 года

В августе в Орловской области пройдут три ярмарки вакансий

Жителям региона предложат десятки рабочих специальностей.

Фото: архив

В августе в Орловской области пройдут еще три ярмарки вакансий. Они запланированы в Орловском округе, Краснозоренском и Урицком районах. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Первая ярмарка прошла 1 августа в Новосиле. Там представили вакансии овощевода, рабочего по комплексной уборке и социального работника.

12 августа ярмарка вакансий откроется в Орловском округе. Жителям предложат должности фельдшера, уборщика, медсестры, учителя начальных классов, английского языка и математики, педагога-психолога, преподавателя-организатора, социального педагога, музыкального руководителя, водителя школьного автобуса и младшего воспитателя.

Тех, кто ищет работу, ждут в Нарышкино 14 августа и в Красной Заре 26 августа. Подробную информацию о вакансиях, датах и времени проведения ярмарок можно найти на сайте правительства Орловской области.


Сергей Мерцалов
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