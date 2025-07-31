Полторы сотни выпускников Орловского юридического института получили дипломы
Обучение закончили курсанты из трех десятков регионов страны.
31 июля на строевом плацу Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова вручили дипломы 168 выпускникам. Обучение закончили курсанты из 33 регионов страны, они стали лейтенантами полиции.
50 слушателей получили диплом с отличием, двое – памятные золотые медали.
Новоиспеченных служителей закона поздравил губернатор Андрей Клычков. Отличившиеся в учебе получили почетные грамоты главы региона и ведомственные награды.