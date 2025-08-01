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9:20, 1 августа 2025 года Пляж на Оке в Орле по-прежнему не рекомендован для купания Всего проверку Роспотребнадзора не прошли восемь мест отдыха у воды.





Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает проверки на разрешенных для отдыха пляжах. К 31 июля вода не соответствовала требованиям гигиенических нормативов в восьми местах.



По-прежнему остаются небезопасными для купания следующие пляжи: возле городского парка на реке Оке в Орле, на прудах в деревнях Кунач и Ловчиково в Глазуновском районе, в Неручанском водохранилище в Свердловском районе, на реке Липовец в деревне Юдинка Покровского района, на реке Мох в поселке Шаблыкино и Песочном пруду в Краснозоренском районе. Также к забракованным местам отдыха добавился пруд в деревне Первый Воин Мценского района.



Ответственным за работу пляжей направлены предписания Роспотребнадзора о запрете купания и проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, заявили в ведомстве.



Ознакомиться с местами, одобренными для купания, можно на сайте Роспотребнадзора.





Артем Ежаков





