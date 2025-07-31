Следователи и прокуроры изучают обстоятельства смертельного ДТП с участием детей
В Кромском районе подросток на питбайке сбил четырехлетнюю девочку, позднее скончавшуюся в больнице.
Фото: СУ СК России по Орловской области
В Орловской области правоохранительные органы изучают обстоятельства ДТП в Кромском районе, где подросток на питбайке сбил четырехлетнюю девочку, позднее скончавшуюся в больнице. Трагедия случилась вечером 30 июля.
По поручению прокурора области Алексея Тимошина надзорное ведомство проводит проверку. Также доследственную проверку проводят сотрудники Кромского межрайонного следственного отдела.