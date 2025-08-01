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15:30, 1 августа 2025 года Орловец за одну ночь ограбил несколько сетевых магазинов Он украл табачные изделия и алкоголь.



Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

В Орле задержали мужчину, который за ночь проник в несколько сетевых магазинов и украл табачные изделия и алкоголь.



Ночной вызов поступил из магазина на улице Маринченко. Туда быстро прибыли росгвардейцы, но подозреваемого уже не было. Его зафиксировала камера видеонаблюдения.



Через два часа сообщили о взломе супермаркета на Московском шоссе. Две группы Росгвардии прибыли на место и увидели разбитую дверь. Около одного из домов они нашли человека, похожего на подозреваемого.



Им оказался 30-летний мужчина. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства. Камеры зафиксировали, что в этом магазине он также украл, предположительно, табачные изделия. Сумма ущерба уточняется.





Сергей Мерцалов





