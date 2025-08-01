Орловец за одну ночь ограбил несколько сетевых магазинов
Он украл табачные изделия и алкоголь.
Фото: Управление Росгвардии по Орловской области
В Орле задержали мужчину, который за ночь проник в несколько сетевых магазинов и украл табачные изделия и алкоголь.
Ночной вызов поступил из магазина на улице Маринченко. Туда быстро прибыли росгвардейцы, но подозреваемого уже не было. Его зафиксировала камера видеонаблюдения.
Через два часа сообщили о взломе супермаркета на Московском шоссе. Две группы Росгвардии прибыли на место и увидели разбитую дверь. Около одного из домов они нашли человека, похожего на подозреваемого.
Им оказался 30-летний мужчина. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства. Камеры зафиксировали, что в этом магазине он также украл, предположительно, табачные изделия. Сумма ущерба уточняется.