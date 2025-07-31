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16:00, 31 июля 2025 года

Колхозный мост в Орле официально ввели в эксплуатацию

Движение по нему началось в 2024 году, но финальные строительные работы завершились только в июле этого года.

Фото: архив

В Орле официально открыли Колхозный мост. Движение по нему запустили в 2024 году, но полностью завершили работы только в июле. 

После реконструкции улица Колхозная получила надежную переправу, которая улучшит транспортную ситуацию и объединит ключевые автомобильные маршруты. С основными работами подрядчик ООО "Уваровская ПМК-22" справился за девять месяцев. Об этом сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства.

Специалисты также благоустроили территорию вокруг моста, как и требовалось по контракту. В реконструкции участвовали более 150 человек: строители, бетонщики, сварщики, электрики, инженеры-технологи и водители спецтехники.

Ширину моста увеличили на шесть метров — теперь она составляет 16 метров. Длина пролета — более 71 метра. Пешеходные дорожки стали почти в два раза шире — около двух метров.



Сергей Мерцалов
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