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13:00, 31 июля 2025 года В Железнодорожном районе Орла на месяц остановили движение трамваев Причина - ремонт газопровода на улице Пушкина.



Фото: архив

В Орле с 31 июля по конец августа закрыли движение трамваев в Железнодорожном районе. Это связано с ремонтом газопровода на улице Пушкина.



Трамваи будут ходить только по маршруту "ТТП - Химмаш". Как и во время реконструкции Красного моста, для удобства горожан запустят компенсационные маршруты "т".



За подробной информацией орловцы могут обратиться в отдел организации транспортного обслуживания населения администрации города по телефону 8 (4862) 43-36-02 (по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00). Об этом сообщили в сообществе "Общественный транспорт Орла".









Сергей Мерцалов





