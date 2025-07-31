Главная » Новости



17:30, 31 июля 2025 года В Орле побывал знаменитый хоккеист Андрей Коваленко Олимпийский чемпион встретился с юными спортсменами города.







В Орел приехал легендарный российский хоккеист, олимпийский чемпион Андрей Коваленко. Для детей это стало настоящим праздником — они прикоснулись к истории хоккея и узнали, как важно помогать другим и гордиться родной страной.



Коваленко — эксперт Народного фронта. Он регулярно проводит сборы с участниками СВО, а в Орел приехал в том числе по волонтерской работе.



Его визиту рады не только дети, но и тренеры. Многие восхищались мастерством известного хоккеиста. Подробности расскажет Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





