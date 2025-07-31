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19:50, 31 июля 2025 года Орловцам рассказали, как наслаждаться жизнью без мобильного телефона Ограничение мобильного интернета ввели из-за угрозы атак беспилотников.







Отключение мобильного интернета в регионе вызвало у многих орловцев ощущение, будто жизнь поставили на паузу. Хотя это временная мера, связанная с вопросами безопасности, те, кто привык всегда быть на связи, испытывают неудобства.



Наш корреспондент Юлия Опанасюк поговорила с клиническим психологом и гештальт-терапевтом Ольгой Плаховой, чтобы узнать, как в 21 веке научиться радоваться жизни без телефона в руках.





Юлия Опанасюк





