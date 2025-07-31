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16:30, 31 июля 2025 года В Орле открылась крупнейшая выставка товарищества художников Всего представлено более 200 работ разных жанров и направлений.







В областной столице открылась одна из крупнейших выставок товарищества орловских художников. На ней представлено около двухсот работ в разных жанрах и техниках: акварель, масло, пастель, графика, резьба по дереву и фотография.



Главная цель товарищества — популяризация искусства. Каждая картина или фотография находит своего зрителя, и выставка всегда вызывает живой интерес. Эва Стасюлевич уже побывала на ней.





Эва Стасюлевич





