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10:59, 31 июля 2025 года В Орловской области подросток на питбайке насмерть сбил ребенка Трагедия случилась вечером 30 июля.



Фото: архив

В Кромском районе Орловской области подросток на питбайке сбил пятилетнюю девочку, катавшуюся на самокате. Трагедия произошла вечером 30 июля. За жизнь ребенка в больнице боролись врачи, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Об этом сообщил уполномоченный по правам детей в регионе Константин Домогатский.

"В один момент покалечены судьбы многих людей: родителей, родственников детей, которые стали участниками этой трагедии", – написал он в соцсетях. Домогатский призвал не игнорировать требования безопасности. Он подчеркнул, что дети не должны пользоваться средствами индивидуальной мобильности без присмотра взрослых.





Сергей Мерцалов





