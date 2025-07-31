В Орле появился мурал с изображением собаки писателя Тургенева
Новый арт-объект оценили любители животных и поклонники творчества классика.
Фото: администрация города Орла
В Орле появился трогательный мурал, посвященный верному другу писателя Тургенева - собаке Диане. Новый арт-объект на улице Октябрьской, 25 высоко оценили любители животных и поклонники творчества классика.
Как рассказали в городской администрации, мурал выполнен в теплой, дружелюбной манере. В центре композиции - грациозная сеттер Диана с умными глазами.
Международный фестиваль уличного искусства "Орел – литературная столица России" проходит в Орле при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Орловской области и городской администрации.