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10:30, 31 июля 2025 года В июне в Орловской области подешевели яйца В то же время подорожали рыбопродукты.



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В июне в Орловской области снизились цены на яйца. Их предложение растет из-за увеличения производства в стране, что влияет на цену. Об этом сообщили в отделении Банка России по региону. Там подчеркнули, что в июне рост цен в области был самым низким за год – всего 0,1% по сравнению с маем. Годовая инфляция снизилась до 10,2%.



Овощи также стали доступнее: лук, капуста и перец подешевели по сравнению с маем. Это связано с ранним урожаем в южных регионах России.



Рыбопродукты подорожали из-за снижения уловов и роста издержек рыболовецких компаний и переработчиков.



Инструменты и оборудование выросли в цене из-за сезонного спроса. Однако импортные товары, такие как электроника, бытовая техника, средства связи и компьютеры, продолжают дешеветь. Это происходит благодаря укреплению рубля, уточнили в Банке России.





Сергей Мерцалов





