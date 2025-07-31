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10:30, 31 июля 2025 года

В июне в Орловской области подешевели яйца

В то же время подорожали рыбопродукты.

Фото: архив

В июне в Орловской области снизились цены на яйца. Их предложение растет из-за увеличения производства в стране, что влияет на цену. Об этом сообщили в отделении Банка России по региону. Там подчеркнули, что в июне рост цен в области был самым низким за год – всего 0,1% по сравнению с маем. Годовая инфляция снизилась до 10,2%.

Овощи также стали доступнее: лук, капуста и перец подешевели по сравнению с маем. Это связано с ранним урожаем в южных регионах России.

Рыбопродукты подорожали из-за снижения уловов и роста издержек рыболовецких компаний и переработчиков.

Инструменты и оборудование выросли в цене из-за сезонного спроса. Однако импортные товары, такие как электроника, бытовая техника, средства связи и компьютеры, продолжают дешеветь. Это происходит благодаря укреплению рубля, уточнили в Банке России.


Сергей Мерцалов
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