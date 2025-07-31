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10:00, 31 июля 2025 года Орловские волонтеры разыскивают 76-летнего Олега Афанасьевича Василенко Пенсионер пропал 19 июля 2025 года.



Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области

Волонтеры орловского отряда "ЛизаАлерт" просят помощи в поиске 76-летнего Олега Афанасьевича Василенко из деревни Липовец Ливенского района. С 19 июля 2025 года его местонахождение неизвестно.



Мужчина худощав, рост около 170 см, седые длинные волосы, борода. Был одет в черно-бордовый свитер, черные штаны и черные шлепанцы. Возможно, нуждается в медицинской помощи.



Тех, кто видел Олега Афанасьевича или знает, где он находится, просят срочно сообщить по указанным в ориентировке телефонам.







Сергей Мерцалов





