Орловские волонтеры разыскивают 76-летнего Олега Афанасьевича Василенко

|
|четверг 31.07.2025 12:15:30
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
10:00, 31 июля 2025 года
Орловские волонтеры разыскивают 76-летнего Олега Афанасьевича ВасиленкоПенсионер пропал 19 июля 2025 года.
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области
Волонтеры орловского отряда "ЛизаАлерт" просят помощи в поиске 76-летнего Олега Афанасьевича Василенко из деревни Липовец Ливенского района. С 19 июля 2025 года его местонахождение неизвестно.
Мужчина худощав, рост около 170 см, седые длинные волосы, борода. Был одет в черно-бордовый свитер, черные штаны и черные шлепанцы. Возможно, нуждается в медицинской помощи.
Тех, кто видел Олега Афанасьевича или знает, где он находится, просят срочно сообщить по указанным в ориентировке телефонам.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.