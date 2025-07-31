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12:30, 31 июля 2025 года Орловский гонщик стал бронзовым призером на этапе Российской серии кольцевых гонок Соревнования прошли в Казани.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

Орловский гонщик Леонид Панфилов завоевал бронзовую медаль на четвертом этапе Российской серии кольцевых гонок в Казани. В классе "Супер-продакшн" он финишировал третьим в первой гонке и пятым во второй.



Еще один орловец, Владимир Черевань, показал отличный результат в классе "Туринг-лайт", заняв 11-е и 6-е места в своих заездах.



Следующий этап РСКГ пройдет в Москве 16 и 17 августа. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.







Сергей Мерцалов





