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20:37, 30 июля 2025 года Орловские власти обсуждают пересмотр тарифов на мобильный интернет и связь Ограничения введены на фоне опасности атак беспилотников.





Орловские власти обсуждают вопросы пересмотра тарифов на мобильный интернет и связь. Ограничения введены на фоне опасности атак беспилотников. Тему подняли зрители прямого эфира губернатора Андрея Клычкова.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "В преддверии Дня города никаких отмен не произойдет. Мы отрабатываем развертывание сети Wi-Fi в общественных местах. Знаю, что ряд операторов уже рассылают уведомления по пересмотру тарифов. Мы сейчас с ними в прямом диалоге". Неудобства со связью и мобильным интернетом первые абоненты заметили вечером 25 июля. При улучшении оперативной обстановки ограничения будут сняты.





Артем Ежаков





